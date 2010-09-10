Приобрести трубы
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Приобрести трубы
Всем привет. Подскажите, где можно стальные трубы приобрести в Казахстане?
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Приобрести трубы
Здравствуй. Могу посоветовать тебе магазин авангард в городе Астана, на сайте https://avangard-w.kz/kruglyie-stalnyie-trubyi можешь подробнее о них информацию почитать, а вообще проверенный на личном опыте - покупал там трубы для участка. Отлично всё варится, следов от швов нет, советую.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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