Трейдинг
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Трейдинг
Вчера прочитала информацию про трейдинг, теперь вот думаю, а может тоже попробовать?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Банковский форум»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя