Трейдинг

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Трейдинг

Сообщение Наташа Швец » 29 ноя 2019, 17:48

Вчера прочитала информацию про трейдинг, теперь вот думаю, а может тоже попробовать?
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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Re: Трейдинг

Сообщение igor81 » Сегодня, 19:33

Можете попробовать, почему бы и нет) Я вот трейдингом второй год занимаюсь, по началу было сложно, затем стал всё больше и больше понимать суть бинарных опционов. Работают с брокером Форекс и на этой https://www.tradeltd.com/ru/ торговой платформе. Вы можете так же пройти там регистрацию и начинать зарабатывать. Сама платформа удобная в использовании, есть даже мобильная версия.
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