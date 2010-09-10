Трейдинг
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Трейдинг
Вчера прочитала информацию про трейдинг, теперь вот думаю, а может тоже попробовать?
Re: Трейдинг
Можете попробовать, почему бы и нет) Я вот трейдингом второй год занимаюсь, по началу было сложно, затем стал всё больше и больше понимать суть бинарных опционов. Работают с брокером Форекс и на этой https://www.tradeltd.com/ru/ торговой платформе. Вы можете так же пройти там регистрацию и начинать зарабатывать. Сама платформа удобная в использовании, есть даже мобильная версия.
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