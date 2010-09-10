Трейдинг

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Трейдинг

Сообщение Наташа Швец » 29 ноя 2019, 17:48

Вчера прочитала информацию про трейдинг, теперь вот думаю, а может тоже попробовать?
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Трейдинг

Сообщение polpol » Сегодня, 17:13

Даже сегодня, несмотря на широкую известность форекс, лишь очень немногие знают о том, как действительно работают акции, что они могут дать, и как происходит процесс покупки и продажи. Как правильно инвестировать в акции с нуля — пошаговая инструкция здесь https://vsdelke.ru/investicii/investicii-v-akcii.html
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