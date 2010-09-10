Трейдинг
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Трейдинг
Вчера прочитала информацию про трейдинг, теперь вот думаю, а может тоже попробовать?
Re: Трейдинг
Даже сегодня, несмотря на широкую известность форекс, лишь очень немногие знают о том, как действительно работают акции, что они могут дать, и как происходит процесс покупки и продажи. Как правильно инвестировать в акции с нуля — пошаговая инструкция здесь https://vsdelke.ru/investicii/investicii-v-akcii.html
Re: Трейдинг
На форексе все таки чаще торгую валютными парами, чем акциями. Но согласен, что его учить надо хорошо. Иначе вам грозит только слив депозита. В общем учится надо много этой торговле.
Re: Трейдинг
А еще надо внимательнее относиться к выбору брокера. Большая часть форекс-брокеров являются нечистоплотными и по сути лохотронами, которые занимаются не предоставлением услуг трейдинга, а выкачиванию денежных средств трейдеров. Вот почитайте о ярком представители таких брокеров https://telltrue.net/eto-lohotron/remaxima-otzyvy/ На этом сайте есть отзывы и о других таких брокерах
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