Трейдинг

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Трейдинг

Сообщение Наташа Швец » 29 ноя 2019, 17:48

Вчера прочитала информацию про трейдинг, теперь вот думаю, а может тоже попробовать?
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Трейдинг

Сообщение polpol » 29 фев 2020, 17:13

Даже сегодня, несмотря на широкую известность форекс, лишь очень немногие знают о том, как действительно работают акции, что они могут дать, и как происходит процесс покупки и продажи. Как правильно инвестировать в акции с нуля — пошаговая инструкция здесь https://vsdelke.ru/investicii/investicii-v-akcii.html
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Трейдинг

Сообщение Venik » 26 май 2020, 22:59

На форексе все таки чаще торгую валютными парами, чем акциями. Но согласен, что его учить надо хорошо. Иначе вам грозит только слив депозита. В общем учится надо много этой торговле.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Трейдинг

Сообщение Sotas » 26 май 2020, 23:28

А еще надо внимательнее относиться к выбору брокера. Большая часть форекс-брокеров являются нечистоплотными и по сути лохотронами, которые занимаются не предоставлением услуг трейдинга, а выкачиванию денежных средств трейдеров. Вот почитайте о ярком представители таких брокеров https://telltrue.net/eto-lohotron/remaxima-otzyvy/ На этом сайте есть отзывы и о других таких брокерах
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Трейдинг

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 11:36

Наташа Швец писал(а):Вчера прочитала информацию про трейдинг, теперь вот думаю, а может тоже попробовать?

почему бы и нет! я считаю, что всегда надо пробовать
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Трейдинг

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 12:03

Sotas писал(а):А еще надо внимательнее относиться к выбору брокера. Большая часть форекс-брокеров являются нечистоплотными и по сути лохотронами, которые занимаются не предоставлением услуг трейдинга, а выкачиванию денежных средств трейдеров. Вот почитайте о ярком представители таких брокеров На этом сайте есть отзывы и о других таких брокерах

что вы имеете ввиду под словом - яркий?
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