Трейдинг
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Трейдинг
Вчера прочитала информацию про трейдинг, теперь вот думаю, а может тоже попробовать?
Re: Трейдинг
Даже сегодня, несмотря на широкую известность форекс, лишь очень немногие знают о том, как действительно работают акции, что они могут дать, и как происходит процесс покупки и продажи. Как правильно инвестировать в акции с нуля — пошаговая инструкция здесь https://vsdelke.ru/investicii/investicii-v-akcii.html
Re: Трейдинг
На форексе все таки чаще торгую валютными парами, чем акциями. Но согласен, что его учить надо хорошо. Иначе вам грозит только слив депозита. В общем учится надо много этой торговле.
Re: Трейдинг
А еще надо внимательнее относиться к выбору брокера. Большая часть форекс-брокеров являются нечистоплотными и по сути лохотронами, которые занимаются не предоставлением услуг трейдинга, а выкачиванию денежных средств трейдеров. Вот почитайте о ярком представители таких брокеров https://telltrue.net/eto-lohotron/remaxima-otzyvy/ На этом сайте есть отзывы и о других таких брокерах
Re: Трейдинг
Наташа Швец писал(а):Вчера прочитала информацию про трейдинг, теперь вот думаю, а может тоже попробовать?
почему бы и нет! я считаю, что всегда надо пробовать
Re: Трейдинг
Sotas писал(а):А еще надо внимательнее относиться к выбору брокера. Большая часть форекс-брокеров являются нечистоплотными и по сути лохотронами, которые занимаются не предоставлением услуг трейдинга, а выкачиванию денежных средств трейдеров. Вот почитайте о ярком представители таких брокеров На этом сайте есть отзывы и о других таких брокерах
что вы имеете ввиду под словом - яркий?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Трейдинг
А почему бы и нет?
Я сама думаю, пока сижу в декрете было бы идеально найти такой вот как Форекс вариант заработка, которым можно заниматься в удобное и свободное время.
Я нашла вот такой сайт http://tlap.com/, посвященный трейдингу.
Там очень много статей, я сейчас читаю про разные стратегии, так как на выборе стратегии будет базироваться собственно то, каких принципов будешь придерживаться в торговле.
Я сама думаю, пока сижу в декрете было бы идеально найти такой вот как Форекс вариант заработка, которым можно заниматься в удобное и свободное время.
Я нашла вот такой сайт http://tlap.com/, посвященный трейдингу.
Там очень много статей, я сейчас читаю про разные стратегии, так как на выборе стратегии будет базироваться собственно то, каких принципов будешь придерживаться в торговле.
Re: Трейдинг
Если хотите попровать, откройте ИИС в тинькове или ВТБ, установите приложение. для начала хватит и 1000руб. И главное - никаких Форексов. Начинать надо с фондовой биржи.
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