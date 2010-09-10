Sotas писал(а): А еще надо внимательнее относиться к выбору брокера. Большая часть форекс-брокеров являются нечистоплотными и по сути лохотронами, которые занимаются не предоставлением услуг трейдинга, а выкачиванию денежных средств трейдеров. Вот почитайте о ярком представители таких брокеров На этом сайте есть отзывы и о других таких брокерах