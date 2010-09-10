Трейдинг

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Трейдинг

Сообщение Наташа Швец » 29 ноя 2019, 17:48

Вчера прочитала информацию про трейдинг, теперь вот думаю, а может тоже попробовать?
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Трейдинг

Сообщение polpol » 29 фев 2020, 17:13

Даже сегодня, несмотря на широкую известность форекс, лишь очень немногие знают о том, как действительно работают акции, что они могут дать, и как происходит процесс покупки и продажи. Как правильно инвестировать в акции с нуля — пошаговая инструкция здесь https://vsdelke.ru/investicii/investicii-v-akcii.html
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Трейдинг

Сообщение Venik » 26 май 2020, 22:59

На форексе все таки чаще торгую валютными парами, чем акциями. Но согласен, что его учить надо хорошо. Иначе вам грозит только слив депозита. В общем учится надо много этой торговле.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Трейдинг

Сообщение Sotas » 26 май 2020, 23:28

А еще надо внимательнее относиться к выбору брокера. Большая часть форекс-брокеров являются нечистоплотными и по сути лохотронами, которые занимаются не предоставлением услуг трейдинга, а выкачиванию денежных средств трейдеров. Вот почитайте о ярком представители таких брокеров https://telltrue.net/eto-lohotron/remaxima-otzyvy/ На этом сайте есть отзывы и о других таких брокерах
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Трейдинг

Сообщение Kirill23 » 12 июн 2020, 11:36

Наташа Швец писал(а):Вчера прочитала информацию про трейдинг, теперь вот думаю, а может тоже попробовать?

почему бы и нет! я считаю, что всегда надо пробовать
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Трейдинг

Сообщение Kirill23 » 12 июн 2020, 12:03

Sotas писал(а):А еще надо внимательнее относиться к выбору брокера. Большая часть форекс-брокеров являются нечистоплотными и по сути лохотронами, которые занимаются не предоставлением услуг трейдинга, а выкачиванию денежных средств трейдеров. Вот почитайте о ярком представители таких брокеров На этом сайте есть отзывы и о других таких брокерах

что вы имеете ввиду под словом - яркий?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Трейдинг

Сообщение Надежда 79 » 13 июн 2020, 18:53

А почему бы и нет?
Я сама думаю, пока сижу в декрете было бы идеально найти такой вот как Форекс вариант заработка, которым можно заниматься в удобное и свободное время.
Я нашла вот такой сайт http://tlap.com/, посвященный трейдингу.
Там очень много статей, я сейчас читаю про разные стратегии, так как на выборе стратегии будет базироваться собственно то, каких принципов будешь придерживаться в торговле.
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Cotm
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 13:39

Re: Трейдинг

Сообщение Cotm » 13 июн 2020, 19:20

Если хотите попровать, откройте ИИС в тинькове или ВТБ, установите приложение. для начала хватит и 1000руб. И главное - никаких Форексов. Начинать надо с фондовой биржи.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Трейдинг

Сообщение karina_bogdanova » 17 июн 2020, 00:51

Наташа Швец писал(а):Вчера прочитала информацию про трейдинг, теперь вот думаю, а может тоже попробовать?


Попробуйте, почему бы и нет. Только сначала посмотрите реальные отзывы о трейдерах и трейдинге на портале https://trader-otzyv.ru/ Многие новички обращаются к услугам трейдеров, это позволяет увеличить свои шансы на получение прибыли. Однако в наше время мошенников хватает, поэтому лучше тщательно все сначала проанализировать.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Трейдинг

Сообщение TanyaLoy » 24 июн 2020, 02:43

Наташа Швец писал(а):Вчера прочитала информацию про трейдинг, теперь вот думаю, а может тоже попробовать?


Скажу сразу, что без определенных знаний и умения анализировать, сопоставлять информацию вы просто сразу сольетесь. На бесплатные тренинги я бы вам не советовала возлагать особые надежды, сами понимаете. Смотрите на сайте https://kursy-treydinga.ru/ актуальные курсы трейдинга, читайте обзоры и определяйтесь с выбором. Удачи!
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Трейдинг

Сообщение Sotas » Сегодня, 10:11

Kirill23 писал(а):
Sotas писал(а):А еще надо внимательнее относиться к выбору брокера. Большая часть форекс-брокеров являются нечистоплотными и по сути лохотронами, которые занимаются не предоставлением услуг трейдинга, а выкачиванию денежных средств трейдеров. Вот почитайте о ярком представители таких брокеров На этом сайте есть отзывы и о других таких брокерах

что вы имеете ввиду под словом - яркий?

Гуглите значение яркий)
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