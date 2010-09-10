Сообщение Сплинтер » Сегодня, 11:53

Друзья мои, кто недавно читал что-нибудь из жанра про детективов, шпионов и всё в этом духе? Мне тут вдруг захотелось прочесть чего-то необычного и пожалуй нового из такого вот жанра.