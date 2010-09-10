Детектив про шпионов

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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Детектив про шпионов

Сообщение Сплинтер » 02 дек 2019, 11:53

Друзья мои, кто недавно читал что-нибудь из жанра про детективов, шпионов и всё в этом духе? Мне тут вдруг захотелось прочесть чего-то необычного и пожалуй нового из такого вот жанра.
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Детектив про шпионов

Сообщение Ingritt » Сегодня, 15:22

Предпочитаю читать что-нибудь из современного жанра по типу как стать богаты и всё в этом роде. Вот это реальная тема, которую можно и нужно читать, от которой будет серьёзная польза, так что рекомендую вам перейти на такой вот формат.
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