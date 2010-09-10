Сообщение Ingritt » Сегодня, 15:22

Предпочитаю читать что-нибудь из современного жанра по типу как стать богаты и всё в этом роде. Вот это реальная тема, которую можно и нужно читать, от которой будет серьёзная польза, так что рекомендую вам перейти на такой вот формат.