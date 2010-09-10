Детектив про шпионов
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Детектив про шпионов
Друзья мои, кто недавно читал что-нибудь из жанра про детективов, шпионов и всё в этом духе? Мне тут вдруг захотелось прочесть чего-то необычного и пожалуй нового из такого вот жанра.
Re: Детектив про шпионов
Предпочитаю читать что-нибудь из современного жанра по типу как стать богаты и всё в этом роде. Вот это реальная тема, которую можно и нужно читать, от которой будет серьёзная польза, так что рекомендую вам перейти на такой вот формат.
Re: Детектив про шпионов
Ой ну спорно очень, про то как люди богатеют мне кажется уже примитивненько, а вот тут https://lalib.org/c.php?i=65&p=1 прям действительно крутая литература и вы тоже почитайте вам обязательно понравится ну или как-то заинтересует явно.
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