Сообщение Holly » Сегодня, 17:46

Доброго всем дня! Я за советом. У меня зрение испортилось, пора очки носить. Но мне не очень хочется - они мне не идут совершенно. Вот и думаю - может лучше линзы? Кто пробовал и то и то - что удобней?