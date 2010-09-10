Очки или линзы?
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Очки или линзы?
Доброго всем дня! Я за советом. У меня зрение испортилось, пора очки носить. Но мне не очень хочется - они мне не идут совершенно. Вот и думаю - может лучше линзы? Кто пробовал и то и то - что удобней?
Re: Очки или линзы?
А почему вы решили, что вам очки не идут? Мне кажется, что главное - это правильно оправу подобрать под форму лица и тогда красота будет. Многим наоборот очень идет
Re: Очки или линзы?
Многим идет, да. Но все-таки далеко не всем. Лично я вот под свои круглые щечки так и не смогла подходящие очки подобрать. Хорошо, что сейчас без проблем можно купить контактные линзы: https://lensgo.ru/ На мой взгляд они и удобней, чем очки. Хотя брату, например, не нравятся. Говорит, что мешают на глазах. В общем, кому как
Re: Очки или линзы?
Ох, а я похвастаюсь. Я в прошлом году сделала операцию по коррекции зрения и все - теперь все эти проблемы с очками и линзами остались для меня в прошлом. Красота!
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