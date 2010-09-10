Одежда

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Одежда

Сообщение Алехандро Пенгер » Вчера, 09:24

Где вы покупаете одежду?
Вернуться к началу
Аделаида Значко
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49

Re: Одежда

Сообщение Аделаида Значко » Вчера, 12:43

Я покупаю вещи только из интернета, во-первых, и выбора больше да и ходить куда-то не нужно. Последнее время покупаю одежду в интернет магазине "Люкспрайм" https://luxprime.ru/odezhda/dlya-detej/dlya-malchikov. Вы просто посмотрите какие они крутые, за качество я ручаюсь так что не переживайте. Вежи после стирки остаются такими же, не растягиваются и цвет не теряет.
Вернуться к началу
Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Одежда

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 14:09

Спасибо зайду посмотрю....
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Одежда

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:48

А обувь там хорошая?
Вернуться к началу
Аделаида Значко
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49

Re: Одежда

Сообщение Аделаида Значко » Сегодня, 16:21

Да обувь тоже есть, очень хорошее качество. Я там и ребенку заказываю...
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость