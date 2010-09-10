Одежда
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Одежда
Где вы покупаете одежду?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Re: Одежда
Я покупаю вещи только из интернета, во-первых, и выбора больше да и ходить куда-то не нужно. Последнее время покупаю одежду в интернет магазине "Люкспрайм" https://luxprime.ru/odezhda/dlya-detej/dlya-malchikov. Вы просто посмотрите какие они крутые, за качество я ручаюсь так что не переживайте. Вежи после стирки остаются такими же, не растягиваются и цвет не теряет.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Одежда
Спасибо зайду посмотрю....
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Одежда
А обувь там хорошая?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Re: Одежда
Да обувь тоже есть, очень хорошее качество. Я там и ребенку заказываю...
5 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость