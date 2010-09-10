Одежда
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Одежда
Где вы покупаете одежду?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Одежда
Спасибо зайду посмотрю....
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 416
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Одежда
А обувь там хорошая?
Re: Одежда
Можете в интернет-магазине https://brandwomen.ru/tags/tag/dlinnye-platya купить длинные платья. Женщин ожидает большой выбор самых разнообразных длинных платьев для любого случая. Нарядные длинные платья, повседневные платья в пол, платья в стиле бохо и хиппи: каждая модница найдет себе замечательную модель по душе.
Re: Одежда
Где можно хорошую кожаную куртку посмотреть?
Re: Одежда
Мне нравится брендовая одежда. Ищу в интернете и покупаю по скидкам. Вот присмотрела себе женские кожаные комбинезоны https://shopsy.ru/zhenskie-kozhanye-kombinezony Есть разные модели, скидки просто шикарные, грех не купить. Я себе выбрала уже несколько штук.
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