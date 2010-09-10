Одежда

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Одежда

Сообщение Алехандро Пенгер » 04 дек 2019, 09:24

Где вы покупаете одежду?
Вернуться к началу
Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Одежда

Сообщение Алехандро Пенгер » 05 дек 2019, 14:09

Спасибо зайду посмотрю....
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Одежда

Сообщение Алексей Кобзарь » 05 дек 2019, 14:48

А обувь там хорошая?
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Одежда

Сообщение gonchar84 » 19 апр 2021, 17:35

Где можно хорошую кожаную куртку посмотреть?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kadi
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 03:08

Re: Одежда

Сообщение Kadi » 30 апр 2021, 12:45

Мне нравится брендовая одежда. Ищу в интернете и покупаю по скидкам. Вот присмотрела себе женские кожаные комбинезоны https://shopsy.ru/zhenskie-kozhanye-kombinezony Есть разные модели, скидки просто шикарные, грех не купить. Я себе выбрала уже несколько штук.
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Одежда

Сообщение gonchar84 » 19 июл 2021, 09:32

ну посмотрим, что по ценам, потом думать буду уже.
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Одежда

Сообщение derigor » 19 июл 2021, 09:37

Алехандро Пенгер писал(а):Где вы покупаете одежду?


Недавно обновки себе покупал, заказывал в ультрашопе всё себе. Предпочитаю классический стиль одежды, поэтому я себе брал костюм https://ultra-shop.com/ua/store/men/odezhda/kostyumy и туфли к нему ещё приобрёл подходящие.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Одежда

Сообщение Anthonn » Сегодня, 13:11

Уже давно всей семьей покупаем одежду в интернет-магазине. Это экономит наше время и деньги. Жена даже в этом году рискнула и заказала шапку с двойной подкладкой тут https://shapki-flirt.com.ua/katalog/tegi/shapki-na-dvojnoj-podkladke/ Довольно таки хорошее качество, на рынке такая шапка стоит в два раза дороже. Не вижу смысла платить больше.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость