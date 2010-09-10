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derigor Гость RZN.info Сообщения: 102 Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30 Re: Одежда Цитата Сообщение derigor » 19 июл 2021, 09:37 Алехандро Пенгер писал(а): Где вы покупаете одежду?



Недавно обновки себе покупал, заказывал в ультрашопе всё себе. Предпочитаю классический стиль одежды, поэтому я себе брал костюм Недавно обновки себе покупал, заказывал в ультрашопе всё себе. Предпочитаю классический стиль одежды, поэтому я себе брал костюм https://ultra-shop.com/ua/store/men/odezhda/kostyumy и туфли к нему ещё приобрёл подходящие. Вернуться к началу

Anthonn Гость RZN.info Сообщения: 23 Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04 Re: Одежда Цитата Сообщение Anthonn » Сегодня, 13:11 Уже давно всей семьей покупаем одежду в интернет-магазине. Это экономит наше время и деньги. Жена даже в этом году рискнула и заказала шапку с двойной подкладкой тут https://shapki-flirt.com.ua/katalog/tegi/shapki-na-dvojnoj-podkladke/ Довольно таки хорошее качество, на рынке такая шапка стоит в два раза дороже. Не вижу смысла платить больше. Вернуться к началу

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