Таиланд
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Таиланд
Советую всем посетить такую прекрасную страну, как Тай. Тем более сейчас без проблем можно купить дешёвые билеты по этому направлению. Вся подробная информация на этом портале https://metrip.ru/aviabilety/marshruty/aviabilety-v-tailand/ На сайте даже есть советы как правильно выбрать авиабилеты, воспользуйся обязательно ими.
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