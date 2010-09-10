Доставка груза

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Стасик
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 16:57

Доставка груза

Сообщение Стасик » Сегодня, 14:49

Тут такое дело, нам нужно было определиться с компанией которая бы помогла с перевозкой груза с Китая в Россию и если вам кажется что проблематичного тут нет ничего и в любой компании такое предложат, вы очень даже ошибаетесь и я реально потерял много драгоценного времени. Весьма признателен всем тем кто в интернете отреагировал на мою просьбу и предложил обратить внимание на них http://www.topchain-cargo.com/ ведь в этой компании знают свою работу и справились с нею на самом качественном уровне, так что есть все основания с вами тоже поделится такой возможностью.
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