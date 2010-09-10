Кс гоу

Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Кс гоу

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 00:13

Можно ли как-нибудь на кске заработать кроме продажи выбитых кейсов в игре?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 00:53

Re: Кс гоу

Сообщение gosbon74 » Сегодня, 00:15

Привет, лично я уже более месяца на сайте https://ruletka-cs-go.com/ вливаю шмот и за последние 15 игр вышел в профит 5к рублей, при том, что изначально ставил совсем дешевые вещи, даже по рублю, в общем , можешь сам пару раз дешевых поставить, посмотреть, как это работает.
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