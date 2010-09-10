Кс гоу
Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.
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- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Кс гоу
Можно ли как-нибудь на кске заработать кроме продажи выбитых кейсов в игре?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Re: Кс гоу
Привет, лично я уже более месяца на сайте https://ruletka-cs-go.com/ вливаю шмот и за последние 15 игр вышел в профит 5к рублей, при том, что изначально ставил совсем дешевые вещи, даже по рублю, в общем , можешь сам пару раз дешевых поставить, посмотреть, как это работает.
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