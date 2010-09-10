staspavlov777 писал(а): Здравствуйте я сам перепробовал много различный вариантов, и аккаунты раскручивал, пробовал рекламу запускать, но это все трата времени только. Я вот играю уже больше шести лет на игровых автоматах - все устраивает, и за это время было у меня и падение, и взлеты, но больше всего мне нравится хорошие выигрыши на [ . Все круто, сайт радует и бонусами, и различными акциями, все честно советую.