Заработок в инстраграме

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 384
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Заработок в инстраграме

Сообщение Наташа Швец » 06 дек 2019, 12:28

У меня вот есть аккаунт в инстаграм и он достаточно раскручен, но я вообще не понимаю, как на нем зарабатывать. Что можете посоветовать?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Заработок в инстраграме

Сообщение Надежда 79 » 26 май 2020, 10:35

Наташа Швец писал(а):У меня вот есть аккаунт в инстаграм и он достаточно раскручен, но я вообще не понимаю, как на нем зарабатывать. Что можете посоветовать?

а вы не хотите доверить его раскрутку кому то?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Заработок в инстраграме

Сообщение Надежда 79 » 26 май 2020, 11:06

staspavlov777 писал(а):Здравствуйте я сам перепробовал много различный вариантов, и аккаунты раскручивал, пробовал рекламу запускать, но это все трата времени только. Я вот играю уже больше шести лет на игровых автоматах - все устраивает, и за это время было у меня и падение, и взлеты, но больше всего мне нравится хорошие выигрыши на [ . Все круто, сайт радует и бонусами, и различными акциями, все честно советую.

вы очень заманчиво все это описали!
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Заработок в инстраграме

Сообщение irinakotova » 26 май 2020, 18:17

Вот специально для вас дам статью про проверенные способы заработка https://zarabotatdoma.ru/25-luchshih-servisov-dlya-zarabotka-na-laykah/ : 25 лучших сервисов для заработка на лайках в 2020 году.
Там есть несколько таких, которые дают возможность зарабатывать на лайках в инстаграм. К примеру, я пробовала Ad-social, там модно зарабатывать в таких соц сетях как Вконтакте, Твиттер И Инстаграм.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Заработок в инстраграме

Сообщение Haminahu » 04 авг 2020, 20:09

Наташа Швец писал(а):У меня вот есть аккаунт в инстаграм и он достаточно раскручен, но я вообще не понимаю, как на нем зарабатывать. Что можете посоветовать?

да таких вариантов сейчас не мало есть!
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Заработок в инстраграме

Сообщение Haminahu » 04 авг 2020, 20:16

Надежда 79 писал(а):
staspavlov777 писал(а):Здравствуйте я сам перепробовал много различный вариантов, и аккаунты раскручивал, пробовал рекламу запускать, но это все трата времени только. Я вот играю уже больше шести лет на игровых автоматах - все устраивает, и за это время было у меня и падение, и взлеты, но больше всего мне нравится хорошие выигрыши на [ . Все круто, сайт радует и бонусами, и различными акциями, все честно советую.

вы очень заманчиво все это описали!

главное, чтобы так было на деле!
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Kristinaksi
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01

Re: Заработок в инстраграме

Сообщение Kristinaksi » 05 авг 2020, 23:19

пока карантин только в интернете и можно заработать. и пусть объемы сейчас тоже могут быть не особо большими из-за высокой конкуренции, это все же остается работой.
поэтому мой совет - смотреть, выбирать и долго не раздумывать https://bizhint.net/zarabotok-v-internete
потому что пока вы думаете, ваши деньги зарабатывает кто-то другой
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Заработок в инстраграме

Сообщение TanyaLoy » 16 авг 2020, 21:22

Действительно, в интернете можно неплохо зарабатывать. Со всеми способами такого заработка вы сможете ознакомиться на этом сайте https://o-internetzarabotke.ru , читайте независимые обзоры, отзывы реальных людей и подбирайте для себя самый оптимальный вариант.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 559
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Заработок в инстраграме

Сообщение Алексей Кобзарь » 18 авг 2020, 00:03

И вы вот прям на сто процентов уверенны, что на этом можно хорошо заработать? Просто я сомневаюсь, вот точно знаю, что заработать можно на фальшивых деньгах. Я такие покупаю через этот сайт https://falshivye-dyengi.ru/ там есть вся информация для новичков, советую прочесть и понять что это вообще такое.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Заработок в инстраграме

Сообщение Haminahu » Вчера, 18:57

Наташа Швец писал(а):У меня вот есть аккаунт в инстаграм и он достаточно раскручен, но я вообще не понимаю, как на нем зарабатывать. Что можете посоветовать?

ну можно создать свой магазин
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Заработок в инстраграме

Сообщение Haminahu » Вчера, 19:18

Надежда 79 писал(а):
staspavlov777 писал(а):Здравствуйте я сам перепробовал много различный вариантов, и аккаунты раскручивал, пробовал рекламу запускать, но это все трата времени только. Я вот играю уже больше шести лет на игровых автоматах - все устраивает, и за это время было у меня и падение, и взлеты, но больше всего мне нравится хорошие выигрыши на [ . Все круто, сайт радует и бонусами, и различными акциями, все честно советую.

вы очень заманчиво все это описали!

но так ли это на самом деле?
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Заработок в инстраграме

Сообщение Haminahu » Вчера, 19:26

Kristinaksi писал(а):пока карантин только в интернете и можно заработать. и пусть объемы сейчас тоже могут быть не особо большими из-за высокой конкуренции, это все же остается работой.
поэтому мой совет - смотреть, выбирать и долго не раздумывать
потому что пока вы думаете, ваши деньги зарабатывает кто-то другой

везде есть конкуренция!
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Заработок в инстраграме

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 08:05

Вариантов несколько. Можно на биржах брать задания, можно вести чей-то аккаунт (как менеджер), можно его раскручивать (уже про смм продвижение), а можно открыть там свой магазинчик. Последнее - самый прибыльный вариант. Нужно определиться с товаром, сгенерировать классное название (ник для страницы https://nik-online.ru/) и рекламироваться.
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