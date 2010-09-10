Сообщение Raduznaya » Сегодня, 15:25

О! Вот и у меня такая же проблема. Хотела заказать спецодежду для официантов, но меня отговорили. У официантов же как - может что-то пролиться, а пятна от еды отстирываются плохо. Мне сказали, что эти изображения долго не протянут при частых и активных стирках