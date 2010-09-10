Термопленка

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Термопленка

Сообщение Хойя » Сегодня, 15:08

Всем привет! У меня небольшой бизнес - наношу на одежду изображения. Сейчас мне хотят сделать большой заказ на спецодежду, но заказчик просит, чтобы одежду можно было стирать при высокой температуре. Может кто-то в курсе - какую пленку лучше использовать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Термопленка

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 15:25

О! Вот и у меня такая же проблема. Хотела заказать спецодежду для официантов, но меня отговорили. У официантов же как - может что-то пролиться, а пятна от еды отстирываются плохо. Мне сказали, что эти изображения долго не протянут при частых и активных стирках
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Термопленка

Сообщение Пантерка » Сегодня, 15:43

Ну и зря вас отговорили. Идея то сама по себе хорошая. И это неправда, что от частых стирок изображения портятся. Они портятся только в том случае, если выполнены из некачественных материалов. А вот, например, термотрансферную плёнку Firstmark можно стирать даже при высокой температуре и качество не пострадает: https://transfer78.ru/catalog/termotran ... tmark.html
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Термопленка

Сообщение Holly » Сегодня, 16:01

Вообще, на сколько я знаю, многие фирмы спецодежду именно так и делают - просто заказывают нанесение логотипа на готовую одежду, те же футболки, например. И если сделать это качественно, то ничего такой футболке не будет - можно носить очень долго
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