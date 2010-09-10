Термопленка
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Термопленка
Всем привет! У меня небольшой бизнес - наношу на одежду изображения. Сейчас мне хотят сделать большой заказ на спецодежду, но заказчик просит, чтобы одежду можно было стирать при высокой температуре. Может кто-то в курсе - какую пленку лучше использовать?
Re: Термопленка
О! Вот и у меня такая же проблема. Хотела заказать спецодежду для официантов, но меня отговорили. У официантов же как - может что-то пролиться, а пятна от еды отстирываются плохо. Мне сказали, что эти изображения долго не протянут при частых и активных стирках
Re: Термопленка
Ну и зря вас отговорили. Идея то сама по себе хорошая. И это неправда, что от частых стирок изображения портятся. Они портятся только в том случае, если выполнены из некачественных материалов. А вот, например, термотрансферную плёнку Firstmark можно стирать даже при высокой температуре и качество не пострадает: https://transfer78.ru/catalog/termotran ... tmark.html
Re: Термопленка
Вообще, на сколько я знаю, многие фирмы спецодежду именно так и делают - просто заказывают нанесение логотипа на готовую одежду, те же футболки, например. И если сделать это качественно, то ничего такой футболке не будет - можно носить очень долго
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