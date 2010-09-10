Сантехника

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Сантехника

Сообщение РусланР » 33 минуты назад

Когда сделали ремонт в ванной комнате, моя жена долго искала тумбу под раковину, так как ей очень сложно угодить. Благо нам посоветовали, хороший интернет-магазин сантехники, где все просто идеально sanok.ru Выбор мебели и сантехники широкий, причем все красивое и уникальное. Такого количества качественных, красивых вещей в одном магазине я не встречал. Порадовала и доставка - через два дня после заказа тумба была установлена.
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