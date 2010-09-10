Сантехника
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Сантехника
Когда сделали ремонт в ванной комнате, моя жена долго искала тумбу под раковину, так как ей очень сложно угодить. Благо нам посоветовали, хороший интернет-магазин сантехники, где все просто идеально sanok.ru Выбор мебели и сантехники широкий, причем все красивое и уникальное. Такого количества качественных, красивых вещей в одном магазине я не встречал. Порадовала и доставка - через два дня после заказа тумба была установлена.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя