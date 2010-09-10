Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

РусланР Гость RZN.info Сообщения: 26 Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54 Сантехника Цитата Сообщение РусланР » 33 минуты назад Когда сделали ремонт в ванной комнате, моя жена долго искала тумбу под раковину, так как ей очень сложно угодить. Благо нам посоветовали, хороший интернет-магазин сантехники, где все просто идеально sanok.ru Выбор мебели и сантехники широкий, причем все красивое и уникальное. Такого количества качественных, красивых вещей в одном магазине я не встречал. Порадовала и доставка - через два дня после заказа тумба была установлена. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»