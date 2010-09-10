Идея подарка

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Идея подарка

Сообщение Lionel » Сегодня, 14:05

У моего преподавателя в университете скоро большой юбилей. Хочу сделать ем по этому поводу хороший подарок. Но ничего в голову дельного не приходит. Поделитесь идеями пожалуйста.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Идея подарка

Сообщение Níell » 55 минут назад

А на какую сумму вы рассчитываете купить подарок? Это могло бы помочь вам с выбором. А так если юбилей большой и кому дарите собираетесь, является профессором.то можно купить к примеру какую-нибудь антикварную книгу https://www.abelbooks.ru/shop/ Будет вообще шикарно, если вы найдете что-то по его направлению
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Идея подарка

Сообщение Venik » 40 минут назад

Книга сама по себе отличный подарок, а антикварная можно сказать бесценный подарок. Если издание редкое и книг мало в тираже. Так что мне нравится такой подарок.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Идея подарка

Сообщение Sotas » 26 минут назад

Люблю тоже старые книги. Покупаю редко. Такой магазин я еще не видел, так что остаток дня посвящу изучению их ассортимента. Спасибо за ссылку.
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