День рождения
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День рождения
У моего преподавателя в университете скоро большой юбилей. Хочу сделать ем по этому поводу хороший подарок. Но ничего в голову дельного не приходит. Поделитесь идеями пожалуйста.
Re: День рождения
А на какую сумму вы рассчитываете купить подарок? Это могло бы помочь вам с выбором. А профессору можно купить к примеру какую-нибудь антикварную книгу https://www.abelbooks.ru/shop/ Будет вообще шикарно, если вы найдете что-то по его направлению. По-моему мнению книга всегда отличный подарок. А интеллигентным людям тем более.
Re: День рождения
Книга сама по себе отличный подарок, а антикварная можно сказать бесценный подарок. Если издание редкое и книг мало в тираже. Так что мне нравится такой подарок.
Re: День рождения
Люблю тоже старые книги. Покупаю редко. Такой магазин я еще не видел, так что остаток дня посвящу изучению их ассортимента. Спасибо за ссылку.
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