Ресторан

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Ресторан

Сообщение Roofdier » Сегодня, 08:27

Открываем ресторан, но ещё не совсем определились с поставщиками продуктов. Может что посоветуете?
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Ресторан

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 08:38

Для ресторана надо брать самые качественные продукты питания, а это может обеспечить солидный дистрибьютор, такой, например https://ecln.ru/clients/distribution/.
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