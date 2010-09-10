Ресторан
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Ресторан
Открываем ресторан, но ещё не совсем определились с поставщиками продуктов. Может что посоветуете?
Re: Ресторан
Для ресторана надо брать самые качественные продукты питания, а это может обеспечить солидный дистрибьютор, такой, например https://ecln.ru/clients/distribution/.
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