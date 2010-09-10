Кухня

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Кухня

Сообщение Хойя » Сегодня, 12:13

Всем привет! Девочки, я за советом - где у нас в городе можно купить красивую кухню в светлых тонах? Хотелось бы хорошего качества чтобы была и красивая, а в магазинах ерунда одна
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Кухня

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 13:54

Мне кажется, что приличную кухню только по индивидуальному заказу если сделают. Но сразу скажу, что стоить она будет очень дорого. А то, что продают в обычных магазинах - так там же ширпотреб один
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