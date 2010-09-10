Кухня

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Кухня

Сообщение Хойя » Сегодня, 12:13

Всем привет! Девочки, я за советом - где у нас в городе можно купить красивую кухню в светлых тонах? Хотелось бы хорошего качества чтобы была и красивая, а в магазинах ерунда одна
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Кухня

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 13:54

Мне кажется, что приличную кухню только по индивидуальному заказу если сделают. Но сразу скажу, что стоить она будет очень дорого. А то, что продают в обычных магазинах - так там же ширпотреб один
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Кухня

Сообщение Пантерка » Сегодня, 17:48

Да мне кажется, что многие готовы платить больше, лишь бы получить по настоящему красивую и долговечную мебель. Тем более, когда речь идет о кухне. Но наши производители своих покупателей не радуют, так что мой совет - ищите зарубежные мебельные фабрики. Вот здесь, например, можно светлые кухни посмотреть: http://mebel-toros.ru/cvet/svetlie-kuhni/
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Кухня

Сообщение Holly » 20 минут назад

И правда кухни отличные. Я вообще люблю такие тона в мебели. Помещение кажется более светлым и просторным. Как жаль, что для меня такая мебель дороговата
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