Кухня
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Кухня
Всем привет! Девочки, я за советом - где у нас в городе можно купить красивую кухню в светлых тонах? Хотелось бы хорошего качества чтобы была и красивая, а в магазинах ерунда одна
Re: Кухня
Мне кажется, что приличную кухню только по индивидуальному заказу если сделают. Но сразу скажу, что стоить она будет очень дорого. А то, что продают в обычных магазинах - так там же ширпотреб один
Re: Кухня
Да мне кажется, что многие готовы платить больше, лишь бы получить по настоящему красивую и долговечную мебель. Тем более, когда речь идет о кухне. Но наши производители своих покупателей не радуют, так что мой совет - ищите зарубежные мебельные фабрики. Вот здесь, например, можно светлые кухни посмотреть: http://mebel-toros.ru/cvet/svetlie-kuhni/
Re: Кухня
И правда кухни отличные. Я вообще люблю такие тона в мебели. Помещение кажется более светлым и просторным. Как жаль, что для меня такая мебель дороговата
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