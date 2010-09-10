Кухня

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Кухня

Сообщение Хойя » 09 дек 2019, 12:13

Всем привет! Девочки, я за советом - где у нас в городе можно купить красивую кухню в светлых тонах? Хотелось бы хорошего качества чтобы была и красивая, а в магазинах ерунда одна
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Кухня

Сообщение Raduznaya » 09 дек 2019, 13:54

Мне кажется, что приличную кухню только по индивидуальному заказу если сделают. Но сразу скажу, что стоить она будет очень дорого. А то, что продают в обычных магазинах - так там же ширпотреб один
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Кухня

Сообщение Пантерка » 09 дек 2019, 17:48

Да мне кажется, что многие готовы платить больше, лишь бы получить по настоящему красивую и долговечную мебель. Тем более, когда речь идет о кухне. Но наши производители своих покупателей не радуют, так что мой совет - ищите зарубежные мебельные фабрики. Вот здесь, например, можно светлые кухни посмотреть: http://mebel-toros.ru/cvet/svetlie-kuhni/
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Кухня

Сообщение Holly » 09 дек 2019, 18:44

И правда кухни отличные. Я вообще люблю такие тона в мебели. Помещение кажется более светлым и просторным. Как жаль, что для меня такая мебель дороговата
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: Кухня

Сообщение Alekol » 19 дек 2019, 16:32

У нас кухня выполнена в стиле хай- тек http://krivbass.city/news/view/oformlenie-kuhni-v-stile-haj-tek-foto, по фото можете посмотреть в каком это стиле. Выбрали гарнитур в светлом цвете и не пожалели, достаточно красиво смотриться и ухаживать за ним легко.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Кухня

Сообщение derigor » 04 фев 2020, 10:10

у меня кухня с гостиной совмещена, так что мне еще сложней подобрать мебель в одной цветовой гамме)
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Кухня

Сообщение Сплинтер » Сегодня, 14:52

Всем привет, кухня это хорошо, особенно когда она большая и просторная и к тому же новая, я сам очень часто люблю готовить и жена с детьми очень это любят и ценят, всё это не без помощи уникальных машинок, сами они по себе овощерезательные машины для предприятий общественного питания по акции - whitegoods.ru Выбирайте и покупайте себе, просто незаменимая вещь на кухне при готовке или если у вас своё дело связанное с общепитом, то тоже пригодится ещё как :D
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