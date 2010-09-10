Кухня
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Кухня
Всем привет! Девочки, я за советом - где у нас в городе можно купить красивую кухню в светлых тонах? Хотелось бы хорошего качества чтобы была и красивая, а в магазинах ерунда одна
Re: Кухня
Мне кажется, что приличную кухню только по индивидуальному заказу если сделают. Но сразу скажу, что стоить она будет очень дорого. А то, что продают в обычных магазинах - так там же ширпотреб один
Re: Кухня
Да мне кажется, что многие готовы платить больше, лишь бы получить по настоящему красивую и долговечную мебель. Тем более, когда речь идет о кухне. Но наши производители своих покупателей не радуют, так что мой совет - ищите зарубежные мебельные фабрики. Вот здесь, например, можно светлые кухни посмотреть: http://mebel-toros.ru/cvet/svetlie-kuhni/
Re: Кухня
И правда кухни отличные. Я вообще люблю такие тона в мебели. Помещение кажется более светлым и просторным. Как жаль, что для меня такая мебель дороговата
Re: Кухня
У нас кухня выполнена в стиле хай- тек http://krivbass.city/news/view/oformlenie-kuhni-v-stile-haj-tek-foto, по фото можете посмотреть в каком это стиле. Выбрали гарнитур в светлом цвете и не пожалели, достаточно красиво смотриться и ухаживать за ним легко.
Re: Кухня
у меня кухня с гостиной совмещена, так что мне еще сложней подобрать мебель в одной цветовой гамме)
Re: Кухня
Всем привет, кухня это хорошо, особенно когда она большая и просторная и к тому же новая, я сам очень часто люблю готовить и жена с детьми очень это любят и ценят, всё это не без помощи уникальных машинок, сами они по себе овощерезательные машины для предприятий общественного питания по акции - whitegoods.ru Выбирайте и покупайте себе, просто незаменимая вещь на кухне при готовке или если у вас своё дело связанное с общепитом, то тоже пригодится ещё как
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Кухня
Я могу тебе смело сказать одно, исходя из своего опыта, что куда сложнее не саму кухню выбирать, а разные мелочи для нее. Мне вот эта статья https://womanel.com/semja/dom/2020/01/22/10-samyh-poleznyh-i-pokupaemyh-tovarov-dlya-kuhni-s-aliexpress/ помогла найти много разных товаров для кухни без которых там просто не обойтись.
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