Сообщение Raduznaya » 09 дек 2019, 13:54

Мне кажется, что приличную кухню только по индивидуальному заказу если сделают. Но сразу скажу, что стоить она будет очень дорого. А то, что продают в обычных магазинах - так там же ширпотреб один