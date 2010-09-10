Игрушки
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Факты, советы, мнения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Игрушки
Как вы относитесь к секс-игрушкам и пользуетесь ими вообще?
Re: Игрушки
К подобным игрушкам я отношусь положительно, у самой под кроватью спрятан вибратор и вагинальные шарики) Просто мой муж часто ездит по командировкам и когда его нет рядом, приходится получать удовольствием именно мастурбацией. Я всё заказывала через интернет в этом магазине - https://vestalshop.ru/ у них большой выбор, есть что угодно, как для мужчин, так и для женщин, так что выбирайте)
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