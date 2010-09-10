Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 19:16

Kirill23 писал(а): У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.

А есть возможность не водить в сад? Может бабушка готова посидеть с ребенком. Все-таки грипп это очень серьезно. И тут даже дело не в соревнованиях.