Грипп в детском саду
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Грипп в детском саду
У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Грипп в детском саду
Kirill23 писал(а):У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.
А есть возможность не водить в сад? Может бабушка готова посидеть с ребенком. Все-таки грипп это очень серьезно. И тут даже дело не в соревнованиях.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Грипп в детском саду
Скорее всего это не грипп, если бы такое началось то вас бы поставили в курс дела, воспитатели или заведующая. Так что не паникуйте раньше времени.
Re: Грипп в детском саду
Надежда 79 писал(а):Kirill23 писал(а):У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.
А есть возможность не водить в сад? Может бабушка готова посидеть с ребенком. Все-таки грипп это очень серьезно. И тут даже дело не в соревнованиях.
К сожалению нет, так бы не искали бы другие варианты!
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Грипп в детском саду
Раз не на кого оставлять ребенка, тогда для поддержания иммунитете купите что-то, посоветуйтесь с врачом. И на всякий случай в аптечке у вас должны быть лекарства необходимые. От гриппа и ОРВИ помогает хорошо детский Цитовир-3 .В случае чего, давайте с первых дней. Никогда не ждите, что сопли или кашель пройдет сам собой. Не стоит запускать процесс. Иначе хуже будет.
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