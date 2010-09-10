Грипп в детском саду

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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Грипп в детском саду

Сообщение Kirill23 » 10 дек 2019, 18:22

У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Надежда 79 » 10 дек 2019, 19:16

Kirill23 писал(а):У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.

А есть возможность не водить в сад? Может бабушка готова посидеть с ребенком. Все-таки грипп это очень серьезно. И тут даже дело не в соревнованиях.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Грипп в детском саду

Сообщение irinakotova » 10 дек 2019, 19:47

Скорее всего это не грипп, если бы такое началось то вас бы поставили в курс дела, воспитатели или заведующая. Так что не паникуйте раньше времени.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 14:41

Надежда 79 писал(а):
Kirill23 писал(а):У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.

А есть возможность не водить в сад? Может бабушка готова посидеть с ребенком. Все-таки грипп это очень серьезно. И тут даже дело не в соревнованиях.

К сожалению нет, так бы не искали бы другие варианты!
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 15:54

Раз не на кого оставлять ребенка, тогда для поддержания иммунитете купите что-то, посоветуйтесь с врачом. И на всякий случай в аптечке у вас должны быть лекарства необходимые. От гриппа и ОРВИ помогает хорошо детский Цитовир-3 .В случае чего, давайте с первых дней. Никогда не ждите, что сопли или кашель пройдет сам собой. Не стоит запускать процесс. Иначе хуже будет.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Грипп в детском саду

Сообщение irinakotova » Сегодня, 21:14

Главное не запускать, если это насморк то можно пойти на прием к лору. Пусть посмотрит, и решить что давать. Может просто по промывать.
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