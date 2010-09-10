Грипп в детском саду
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
15 сообщений • Страница 1 из 1
Грипп в детском саду
У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Грипп в детском саду
Kirill23 писал(а):У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.
А есть возможность не водить в сад? Может бабушка готова посидеть с ребенком. Все-таки грипп это очень серьезно. И тут даже дело не в соревнованиях.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Грипп в детском саду
Скорее всего это не грипп, если бы такое началось то вас бы поставили в курс дела, воспитатели или заведующая. Так что не паникуйте раньше времени.
Re: Грипп в детском саду
Надежда 79 писал(а):Kirill23 писал(а):У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.
А есть возможность не водить в сад? Может бабушка готова посидеть с ребенком. Все-таки грипп это очень серьезно. И тут даже дело не в соревнованиях.
К сожалению нет, так бы не искали бы другие варианты!
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Грипп в детском саду
Раз не на кого оставлять ребенка, тогда для поддержания иммунитете купите что-то, посоветуйтесь с врачом. И на всякий случай в аптечке у вас должны быть лекарства необходимые. От гриппа и ОРВИ помогает хорошо детский Цитовир-3 .В случае чего, давайте с первых дней. Никогда не ждите, что сопли или кашель пройдет сам собой. Не стоит запускать процесс. Иначе хуже будет.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Грипп в детском саду
Главное не запускать, если это насморк то можно пойти на прием к лору. Пусть посмотрит, и решить что давать. Может просто по промывать.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Грипп в детском саду
irinakotova писал(а):Главное не запускать, если это насморк то можно пойти на прием к лору. Пусть посмотрит, и решить что давать. Может просто по промывать.
Да, так и надо делать. Вы правы. Потому что от носа могут пойти проблемы с гордом и на ухо может перейти, а это уже совсем иная история и здесь придется антибиотики давать( если отит).
Re: Грипп в детском саду
Не. Только не антибиотики, я к ним категоричен!
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Грипп в детском саду
Хочешь не хочешь, но иногда никак по-другому не выходит лечиться. Тут надо знать грань, через которую не стоит переступать.
- Kristinaksi
- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01
Re: Грипп в детском саду
Kirill23 писал(а):У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.
а кто отменял бактерии и вирусы, которые в воздухе кишат?
конечно все может быть.
у нас вот в саду деток много начало болеть, пол группы нет. мой пока что держится!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Грипп в детском саду
Особенно после того как потеплело. Так было хорошо когда был морозец и снежок, дети даже не так часто болеют, при такой погоде.
Re: Грипп в детском саду
Kirill23 писал(а):У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.
а что тут удивительного? это какое-то совершенно невообразимое событие??
давайте ребенку Детский Цитовир-3 сироп в качестве профилактики и не заболеет. Вообще руководство сада должно не пускать больных детей. Устройте бунт.
Re: Грипп в детском саду
irinakotova писал(а):Особенно после того как потеплело. Так было хорошо когда был морозец и снежок, дети даже не так часто болеют, при такой погоде.
Вы думаете, что от этого что-то зависит?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Грипп в детском саду
Я думаю, что погода влияет на то, болеют люди или нет. Если это пора зима, а на улице большой плюс, то и бродит вокруг масса бацил.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Грипп в детском саду
У нас слава Богу нет гриппа, и знаю что многие делали прививки от этой болячки. В прошлом году многие страдали этой заразой.
15 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя