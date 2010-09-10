Сообщение Надежда 79 » 12 дек 2019, 15:54

Раз не на кого оставлять ребенка, тогда для поддержания иммунитете купите что-то, посоветуйтесь с врачом. И на всякий случай в аптечке у вас должны быть лекарства необходимые. От гриппа и ОРВИ помогает хорошо детский Цитовир-3 .В случае чего, давайте с первых дней. Никогда не ждите, что сопли или кашель пройдет сам собой. Не стоит запускать процесс. Иначе хуже будет.