Грипп в детском саду

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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Грипп в детском саду

Сообщение Kirill23 » 10 дек 2019, 18:22

У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Надежда 79 » 10 дек 2019, 19:16

Kirill23 писал(а):У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.

А есть возможность не водить в сад? Может бабушка готова посидеть с ребенком. Все-таки грипп это очень серьезно. И тут даже дело не в соревнованиях.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Грипп в детском саду

Сообщение irinakotova » 10 дек 2019, 19:47

Скорее всего это не грипп, если бы такое началось то вас бы поставили в курс дела, воспитатели или заведующая. Так что не паникуйте раньше времени.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Kirill23 » 12 дек 2019, 14:41

Надежда 79 писал(а):
Kirill23 писал(а):У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.

А есть возможность не водить в сад? Может бабушка готова посидеть с ребенком. Все-таки грипп это очень серьезно. И тут даже дело не в соревнованиях.

К сожалению нет, так бы не искали бы другие варианты!
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Надежда 79 » 12 дек 2019, 15:54

Раз не на кого оставлять ребенка, тогда для поддержания иммунитете купите что-то, посоветуйтесь с врачом. И на всякий случай в аптечке у вас должны быть лекарства необходимые. От гриппа и ОРВИ помогает хорошо детский Цитовир-3 .В случае чего, давайте с первых дней. Никогда не ждите, что сопли или кашель пройдет сам собой. Не стоит запускать процесс. Иначе хуже будет.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Грипп в детском саду

Сообщение irinakotova » 12 дек 2019, 21:14

Главное не запускать, если это насморк то можно пойти на прием к лору. Пусть посмотрит, и решить что давать. Может просто по промывать.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Надежда 79 » 14 дек 2019, 09:34

irinakotova писал(а):Главное не запускать, если это насморк то можно пойти на прием к лору. Пусть посмотрит, и решить что давать. Может просто по промывать.

Да, так и надо делать. Вы правы. Потому что от носа могут пойти проблемы с гордом и на ухо может перейти, а это уже совсем иная история и здесь придется антибиотики давать( если отит).
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Kirill23 » 18 дек 2019, 13:58

Не. Только не антибиотики, я к ним категоричен!
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Надежда 79 » 18 дек 2019, 19:27

Хочешь не хочешь, но иногда никак по-другому не выходит лечиться. Тут надо знать грань, через которую не стоит переступать.
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Kristinaksi
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Kristinaksi » 18 дек 2019, 19:57

Kirill23 писал(а):У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.


а кто отменял бактерии и вирусы, которые в воздухе кишат?
конечно все может быть.
у нас вот в саду деток много начало болеть, пол группы нет. мой пока что держится!
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Грипп в детском саду

Сообщение irinakotova » 18 дек 2019, 20:04

Особенно после того как потеплело. Так было хорошо когда был морозец и снежок, дети даже не так часто болеют, при такой погоде.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Haminahu » 19 дек 2019, 01:32

Kirill23 писал(а):У моего сына в детском саду эпидемия гриппа началась, разве такое может быть? И вот что теперь делать? Ему болеть нельзя, у нас соревнования скоро.


а что тут удивительного? это какое-то совершенно невообразимое событие??
давайте ребенку Детский Цитовир-3 сироп в качестве профилактики и не заболеет. Вообще руководство сада должно не пускать больных детей. Устройте бунт.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Kirill23 » 23 дек 2019, 13:20

irinakotova писал(а):Особенно после того как потеплело. Так было хорошо когда был морозец и снежок, дети даже не так часто болеют, при такой погоде.

Вы думаете, что от этого что-то зависит?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Надежда 79 » 24 дек 2019, 16:46

Я думаю, что погода влияет на то, болеют люди или нет. Если это пора зима, а на улице большой плюс, то и бродит вокруг масса бацил.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Грипп в детском саду

Сообщение irinakotova » 24 дек 2019, 19:32

У нас слава Богу нет гриппа, и знаю что многие делали прививки от этой болячки. В прошлом году многие страдали этой заразой.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 17:29

И что вы скажете о прививках? Доверяете им или нет? Многие говорят, что они вообще не спасают.
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Antyan » Сегодня, 17:30

Kirill23 писал(а):И что вы скажете о прививках? Доверяете им или нет? Многие говорят, что они вообще не спасают.

Конечно!
Мы свои детям делали прививки, и тьфу, тьфу, тьфу, они очень редко болеют. Первый раз слышу, что прививки могут принести вред ребенку.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 17:34

Antyan писал(а):
Kirill23 писал(а):И что вы скажете о прививках? Доверяете им или нет? Многие говорят, что они вообще не спасают.

Конечно!
Мы свои детям делали прививки, и тьфу, тьфу, тьфу, они очень редко болеют. Первый раз слышу, что прививки могут принести вред ребенку.

Наоборот, я много слышал, что прививки до инвалидности многих доводили.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 17:38

Я бы не пугала никого инвалидность. Иногда бывают исключения. Но обычно перед вакцинацией врач осматривает, сдают дети анализы, чтобы точно быть уверенным, что здоров.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 18:18

Надежда 79 писал(а):Я бы не пугала никого инвалидность. Иногда бывают исключения. Но обычно перед вакцинацией врач осматривает, сдают дети анализы, чтобы точно быть уверенным, что здоров.

Не пугаю. Но знаю, что своему ребенку такого делать я точно не буду.
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