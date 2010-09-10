Сообщение Antyan » Сегодня, 18:37

Та то вы уже перегибаете, я вам так скажу. Кстати, вы говорите про детский цитовир-3 порошок? Мы им тоже всегда пользуемся. Хорошая штука и по цене и так не плохо.

В этом выборе я вас поддерживаю, если не хотите антибиотики или прививки. Препарат действительно хороший.

Пробуйте.

Может конечно только нам так помогает, но судя по отзывам - нет.