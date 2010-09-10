Грипп в детском саду

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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Antyan » Сегодня, 18:37

Та то вы уже перегибаете, я вам так скажу. Кстати, вы говорите про детский цитовир-3 порошок? Мы им тоже всегда пользуемся. Хорошая штука и по цене и так не плохо.
В этом выборе я вас поддерживаю, если не хотите антибиотики или прививки. Препарат действительно хороший.
Пробуйте.
Может конечно только нам так помогает, но судя по отзывам - нет.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Haminahu » Сегодня, 18:40

Antyan писал(а):Та то вы уже перегибаете, я вам так скажу. Кстати, вы говорите про детский цитовир-3 порошок? Мы им тоже всегда пользуемся. Хорошая штука и по цене и так не плохо.
В этом выборе я вас поддерживаю, если не хотите антибиотики или прививки. Препарат действительно хороший.
Пробуйте.
Может конечно только нам так помогает, но судя по отзывам - нет.

Даааа! Это очень классный препарат, сам его всем советую. Если бы мы раньше узнали, то уберегли бы старших от всяких инфекций.
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Kristinaksi
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Kristinaksi » Сегодня, 18:43

Ну я тоже слышала, что препарат реально хороший. Но мы им еще не пользовались.
Ну а прививки - это перебор, как по мне или прошлый век.
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Грипп в детском саду

Сообщение typical_ryazanets » Сегодня, 18:48

Вы не поверите! У нас в саду такая же проблема началась. Все родители в такой панике, так что ваши рекомендации мне будут полезны.
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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Antyan » Сегодня, 18:56

typical_ryazanets писал(а):Вы не поверите! У нас в саду такая же проблема началась. Все родители в такой панике, так что ваши рекомендации мне будут полезны.

Та почему не поверим? Сталкивались с таким, знаем. И вам не завидуем.
Берегите своего ребенка от гриппа.
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Грипп в детском саду

Сообщение typical_ryazanets » Сегодня, 18:59

Antyan писал(а):
typical_ryazanets писал(а):Вы не поверите! У нас в саду такая же проблема началась. Все родители в такой панике, так что ваши рекомендации мне будут полезны.

Та почему не поверим? Сталкивались с таким, знаем. И вам не завидуем.
Берегите своего ребенка от гриппа.

Та пытаемся, спасибо.
Нам предлагают сделать прививки, но я как- то сомневаюсь, боюсь. Почитала в теме, что у всех тоже не т единого мнения по поводу этих прививок. Верно?
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 19:02

typical_ryazanets писал(а):
Antyan писал(а):
typical_ryazanets писал(а):Вы не поверите! У нас в саду такая же проблема началась. Все родители в такой панике, так что ваши рекомендации мне будут полезны.

Та почему не поверим? Сталкивались с таким, знаем. И вам не завидуем.
Берегите своего ребенка от гриппа.

Та пытаемся, спасибо.
Нам предлагают сделать прививки, но я как- то сомневаюсь, боюсь. Почитала в теме, что у всех тоже не т единого мнения по поводу этих прививок. Верно?

Та не думайте даже об этом. Я вам серьезно говорю, что могут быть печальные последствия от этого.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 19:06

Последствия могут быть как при неправильном лечении, так и при отсутствии лечения как такового!Голова на плечах у всех должна быть!
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Kristinaksi
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01

Re: Грипп в детском саду

Сообщение Kristinaksi » Сегодня, 19:08

Надежда 79 писал(а):Последствия могут быть как при неправильном лечении, так и при отсутствии лечения как такового!Голова на плечах у всех должна быть!

Так вроде никто и не говорил, что не надо совсем лечиться. Чего вы такая агрессивная? Просто все говорят свое мнение и что ко всему нужно подходить с умом.
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