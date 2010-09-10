Грипп в детском саду
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Re: Грипп в детском саду
Та то вы уже перегибаете, я вам так скажу. Кстати, вы говорите про детский цитовир-3 порошок? Мы им тоже всегда пользуемся. Хорошая штука и по цене и так не плохо.
В этом выборе я вас поддерживаю, если не хотите антибиотики или прививки. Препарат действительно хороший.
Пробуйте.
Может конечно только нам так помогает, но судя по отзывам - нет.
В этом выборе я вас поддерживаю, если не хотите антибиотики или прививки. Препарат действительно хороший.
Пробуйте.
Может конечно только нам так помогает, но судя по отзывам - нет.
Re: Грипп в детском саду
Antyan писал(а):Та то вы уже перегибаете, я вам так скажу. Кстати, вы говорите про детский цитовир-3 порошок? Мы им тоже всегда пользуемся. Хорошая штука и по цене и так не плохо.
В этом выборе я вас поддерживаю, если не хотите антибиотики или прививки. Препарат действительно хороший.
Пробуйте.
Может конечно только нам так помогает, но судя по отзывам - нет.
Даааа! Это очень классный препарат, сам его всем советую. Если бы мы раньше узнали, то уберегли бы старших от всяких инфекций.
- Kristinaksi
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01
Re: Грипп в детском саду
Ну я тоже слышала, что препарат реально хороший. Но мы им еще не пользовались.
Ну а прививки - это перебор, как по мне или прошлый век.
Ну а прививки - это перебор, как по мне или прошлый век.
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Грипп в детском саду
Вы не поверите! У нас в саду такая же проблема началась. Все родители в такой панике, так что ваши рекомендации мне будут полезны.
Re: Грипп в детском саду
typical_ryazanets писал(а):Вы не поверите! У нас в саду такая же проблема началась. Все родители в такой панике, так что ваши рекомендации мне будут полезны.
Та почему не поверим? Сталкивались с таким, знаем. И вам не завидуем.
Берегите своего ребенка от гриппа.
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Грипп в детском саду
Antyan писал(а):typical_ryazanets писал(а):Вы не поверите! У нас в саду такая же проблема началась. Все родители в такой панике, так что ваши рекомендации мне будут полезны.
Та почему не поверим? Сталкивались с таким, знаем. И вам не завидуем.
Берегите своего ребенка от гриппа.
Та пытаемся, спасибо.
Нам предлагают сделать прививки, но я как- то сомневаюсь, боюсь. Почитала в теме, что у всех тоже не т единого мнения по поводу этих прививок. Верно?
Re: Грипп в детском саду
typical_ryazanets писал(а):Antyan писал(а):typical_ryazanets писал(а):Вы не поверите! У нас в саду такая же проблема началась. Все родители в такой панике, так что ваши рекомендации мне будут полезны.
Та почему не поверим? Сталкивались с таким, знаем. И вам не завидуем.
Берегите своего ребенка от гриппа.
Та пытаемся, спасибо.
Нам предлагают сделать прививки, но я как- то сомневаюсь, боюсь. Почитала в теме, что у всех тоже не т единого мнения по поводу этих прививок. Верно?
Та не думайте даже об этом. Я вам серьезно говорю, что могут быть печальные последствия от этого.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Грипп в детском саду
Последствия могут быть как при неправильном лечении, так и при отсутствии лечения как такового!Голова на плечах у всех должна быть!
- Kristinaksi
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01
Re: Грипп в детском саду
Надежда 79 писал(а):Последствия могут быть как при неправильном лечении, так и при отсутствии лечения как такового!Голова на плечах у всех должна быть!
Так вроде никто и не говорил, что не надо совсем лечиться. Чего вы такая агрессивная? Просто все говорят свое мнение и что ко всему нужно подходить с умом.
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