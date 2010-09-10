Климат
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Климат
Доброго всем дня. Хотела вот о чем поговорить. Дело в том, что у моей дочери хронический бронхит. Врачи говорят, что надо менять климат - переезжать жить на юг. А я что думаю - там же недвижимость, наверно, жутко дорогая, да? Кто в курсе?
Re: Климат
Да уж.. Хуже нет, когда дети болеют. Но неужели никакого решения нет кроме переезда? А то я как-то тоже заинтересовалась этим вопросом, так посмотрела сколько стоит квартира в Сочи - обалдела вообще!
Re: Климат
Ну никто же не заставляет именно в Сочи переезжать. Автору, как я поняла, климат важен, а не курортный город. А раз так, то стоит подумать о более спокойных местах Краснодарского края. Он же очень большой, там и кроме курортного побережья городов и станиц хватает. Можно, например, Северский район рассмотреть: http://жемчужина-юга.рф/pages/18743.html
Re: Климат
Тоже мечтаю о переезде куда-нибудь на юг. Но я бы только к старости хотела. Чтобы свой домик был, огород рядом. На пенсии это же вообще не жизнь бы была, а рай сплошной!
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