Климат

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Климат

Сообщение Хойя » Вчера, 23:54

Доброго всем дня. Хотела вот о чем поговорить. Дело в том, что у моей дочери хронический бронхит. Врачи говорят, что надо менять климат - переезжать жить на юг. А я что думаю - там же недвижимость, наверно, жутко дорогая, да? Кто в курсе?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Климат

Сообщение Raduznaya » Вчера, 23:59

Да уж.. Хуже нет, когда дети болеют. Но неужели никакого решения нет кроме переезда? А то я как-то тоже заинтересовалась этим вопросом, так посмотрела сколько стоит квартира в Сочи - обалдела вообще!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Климат

Сообщение Пантерка » Сегодня, 00:04

Ну никто же не заставляет именно в Сочи переезжать. Автору, как я поняла, климат важен, а не курортный город. А раз так, то стоит подумать о более спокойных местах Краснодарского края. Он же очень большой, там и кроме курортного побережья городов и станиц хватает. Можно, например, Северский район рассмотреть: http://жемчужина-юга.рф/pages/18743.html
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Климат

Сообщение Holly » 48 минут назад

Тоже мечтаю о переезде куда-нибудь на юг. Но я бы только к старости хотела. Чтобы свой домик был, огород рядом. На пенсии это же вообще не жизнь бы была, а рай сплошной!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей