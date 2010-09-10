Сообщение Хойя » Вчера, 23:54

Доброго всем дня. Хотела вот о чем поговорить. Дело в том, что у моей дочери хронический бронхит. Врачи говорят, что надо менять климат - переезжать жить на юг. А я что думаю - там же недвижимость, наверно, жутко дорогая, да? Кто в курсе?