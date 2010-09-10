Как можно бронировать отели по самым выгодным ценам??
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:01
Как можно бронировать отели по самым выгодным ценам??
Как можно бронировать отели по самым выгодным ценам??
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Как можно бронировать отели по самым выгодным ценам??
Есть разные способы бронирование номер. Самый нормальный и безопасный, это бронирование сразу нескольких номеров. Понравился тебе отель и цена, бронируй, но если вдруг тебе попадется предложение выгоднее, тогда снимай бронь и все)) Главное выбирать отдели, где не нужно скидывать предоплату. Вот тебе еще статья на эту тему https://www.verstov.info/news/turizm/81881-vse-sekrety-bronirovaniya-oteley-po-vygodnym-cenam-layfhaki-ekonomii-na-booking.html там как-то все подробнее расписано)
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей