Займ под залог

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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Ангелина Дрябова
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11

Займ под залог

Сообщение Ангелина Дрябова » 13 дек 2019, 09:54

Мне срочно нужны деньги, вот думаю взять займ под залог авто. Куда за таким стоит обратиться?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Займ под залог

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 17:05

Я вот тоже в последнее время стала все чаще пользоваться подобными услугами. Просто как по мне то это намного выгоднее, чем тот же кредит или еще что-то в этом роде. Займы я обычно беру тут У ребят выгодные условия и переплата в итоге получается совсем небольшая.
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