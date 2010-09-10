Займ под залог
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:11
Займ под залог
Мне срочно нужны деньги, вот думаю взять займ под залог авто. Куда за таким стоит обратиться?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Займ под залог
Я вот тоже в последнее время стала все чаще пользоваться подобными услугами. Просто как по мне то это намного выгоднее, чем тот же кредит или еще что-то в этом роде. Займы я обычно беру тут У ребят выгодные условия и переплата в итоге получается совсем небольшая.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автосалоны и сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей