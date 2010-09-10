Обои с красивым видом
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Обои с красивым видом
Доброго всем дня! Я вот хочу себе приобрести обои в комнату с красивым видом, можете подсказать где можно купить такого рода обои за приемлемую цену, буду вам безмерно благодарен.
Re: Обои с красивым видом
Здравствуйте, скажу вам поскрести если вы не знали обратите внимание, фотообои бывают двух типов: симплекс и дуплекс, из одного или двух слоев соответственно, лучше покупать в хороших местах. как вот тут https://artconvas.ru/ в том году покупал, по цене хорошие и по качеству также.
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