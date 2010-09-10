Обои с красивым видом

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Обои с красивым видом

Сообщение Meran » 13 дек 2019, 13:59

Доброго всем дня! Я вот хочу себе приобрести обои в комнату с красивым видом, можете подсказать где можно купить такого рода обои за приемлемую цену, буду вам безмерно благодарен.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Обои с красивым видом

Сообщение Sumail » 14 дек 2019, 13:07

https://artconvas.ru/
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Обои с красивым видом

Сообщение Noone » Сегодня, 12:55

Здравствуйте, скажу вам поскрести если вы не знали обратите внимание, фотообои бывают двух типов: симплекс и дуплекс, из одного или двух слоев соответственно, лучше покупать в хороших местах. как вот тут https://artconvas.ru/ в том году покупал, по цене хорошие и по качеству также.
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