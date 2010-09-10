Обои с красивым видом
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Обои с красивым видом
Доброго всем дня! Я вот хочу себе приобрести обои в комнату с красивым видом, можете подсказать где можно купить такого рода обои за приемлемую цену, буду вам безмерно благодарен.
Re: Обои с красивым видом
вы имеет ввиду фотобои? что с красивыми видом
Re: Обои с красивым видом
а я люблю в этом плане минимализм!
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Обои с красивым видом
Meran писал(а):Доброго всем дня! Я вот хочу себе приобрести обои в комнату с красивым видом, можете подсказать где можно купить такого рода обои за приемлемую цену, буду вам безмерно благодарен.
ооо, фотообои(кто бы что ни говорил) - это красиво! и стильно!!! важно только ж правильный вид подобрать, а не гнаться за видами манхэтэнна (хотя и они есть очень норм)
кстати, самые крутые - именно те, которые вы сами в своей голове создали, рассказали дизайнеру и он воплотил вашу мечту в жизнь. делюсь с вами крутым сервисом, который делает фотообои на заказ. они, правда, из СПб, но доставка есть везде.
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