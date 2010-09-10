Обои с красивым видом

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Обои с красивым видом

Сообщение Meran » 13 дек 2019, 13:59

Доброго всем дня! Я вот хочу себе приобрести обои в комнату с красивым видом, можете подсказать где можно купить такого рода обои за приемлемую цену, буду вам безмерно благодарен.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Обои с красивым видом

Сообщение Sumail » 14 дек 2019, 13:07

https://artconvas.ru/
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Обои с красивым видом

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 13:49

вы имеет ввиду фотобои? что с красивыми видом
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Обои с красивым видом

Сообщение Haminahu » Сегодня, 14:32

а я люблю в этом плане минимализм!
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Обои с красивым видом

Сообщение typical_ryazanets » Сегодня, 17:31

Meran писал(а):Доброго всем дня! Я вот хочу себе приобрести обои в комнату с красивым видом, можете подсказать где можно купить такого рода обои за приемлемую цену, буду вам безмерно благодарен.

ооо, фотообои(кто бы что ни говорил) - это красиво! и стильно!!! важно только ж правильный вид подобрать, а не гнаться за видами манхэтэнна (хотя и они есть очень норм)
кстати, самые крутые - именно те, которые вы сами в своей голове создали, рассказали дизайнеру и он воплотил вашу мечту в жизнь. делюсь с вами крутым сервисом, который делает фотообои на заказ. они, правда, из СПб, но доставка есть везде.
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